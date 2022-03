Le Printemps des Poètes – Le désir – 24ème édition Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire 24ème édition du Printemps des Poètes sur le thème de l’Ephémère. La poésie est du voyage !

Elle vous accompagne sur vos trajets, dans chaque espace public ou intime, là où les mots se glissent pour saisir l’éphémère.

Elle va dialoguer avec la musique, la photographie, la danse, les arts visuels.

Elle va résonner par la voix des poètes accueillis et emprunter des chemins inattendus.

Venez faire un bout de chemin avec les mots du poème, ces cadeaux offerts au regard et à l’oreille.

Des expositions, des concerts vous attendent… Ce 24è Printemps des Poètes, c’est tout cela et bien plus !

