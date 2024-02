Le Printemps des Poètes La grâce 25ème édition Tours, samedi 9 mars 2024.

Pour les 25 ans du Printemps des Poètes, quel emblème arrimer à la septième lettre de l’alphabet, dans l’écho de l’Ardeur, de la Beauté, du Courage, du Désir, de l’Éphémère ou des Frontières ?

Quel vocable de fière lignée, qui soit tout aussi déroutant, inspirant que vaste, à la fois doté d’un sens ascendant capable d’éveiller les voix hautes et valeureuses, mais lesté cependant d’injonctions brusquées, franches et quelques fois fatales ? Ce sera donc La Grâce, avec son accent circonflexe qui hausse en un instant le ton. Autrement dit La Grâce dans tous ses états, du plus sublime à celui, brutal et définitif, qui foudroie sur le coup. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-25

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

