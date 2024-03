Le Printemps des Poètes Joutes poétiques polyglottes Médiathèque Plozévet, samedi 30 mars 2024.

Manifestation nationale et internationale, le Printemps des Poètes a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.

L’édition 2024 fête les 25 ans de cet événement, sous le thème de la Grâce.

L’association La Obra a invité Nicole Laurent Catrice, poétesse et traductrice de poésie hispanique, à rencontrer le Cercle de poésie de Pont-Croix. Ensemble ils proposeront une lecture à plusieurs voix et en plusieurs langues

des joutes poétiques polyglottes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30

Médiathèque 30 Avenue Georges Le Bail

Plozévet 29710 Finistère Bretagne ludotheque@plozevet.bzh

