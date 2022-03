Le Printemps des Poètes Espace Loire, 18 mars 2022, Cléry-Saint-André.

Le Printemps des Poètes

Espace Loire, le vendredi 18 mars à 20:00

Après des ateliers d’oralité menés par les comédiennes de la Caravane des Poètes, les enfants de l’école de Mézières-lez-Cléry et de l’école privée Notre-Dame à Cléry-Saint-André montent sur scène ! Alors, venez partager émotions et sensations à travers ce spectacle poétique sur le thème « Hip Hop Animaux », interprété à plusieurs voix, celles des comédiens de la compagnie « Textes et rêves » et celles d’enfants qui mettront tout leur cœur pour vous transmettre les poèmes qu’ils auront choisis et pour vous faire apprécier la poésie autrement.

Entrée libre et gratuite

Les élèves de Mézières et Cléry montent sur scène

Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:00:00