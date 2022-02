LE PRINTEMPS DES POÈTES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

LE PRINTEMPS DES POÈTES Épinal, 25 mars 2022, Épinal. LE PRINTEMPS DES POÈTES Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde Épinal

2022-03-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-25 19:30:00 19:30:00 Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde

Épinal Vosges 6 EUR Le MUDAAC participe au Printemps des Poètes en proposant le spectacle « Le nuage en pantalon » de la compagnie spinalienne Les Compagnons d’Éleusis d’après l’œuvre de Robert Littell.

R. Litzky, un jeune Américain venu étudier la poésie russe à l’Université de Moscou, en 1953 est en possession d’un dictaphone, appareil apparemment introuvable dans cette économie socialiste d’après-guerre, il a été engagé pour enregistrer la conversation des quatre maîtresses de Maïakovski, réunies pour évoquer leurs souvenirs du poète… Acquittement du billet d’entrée.

Sur réservation +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ Mudaac Epinal

Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde Épinal

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Musée départemental d'art ancien et contemporain 1 place Lagarde Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain 1 place Lagarde Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

LE PRINTEMPS DES POÈTES Épinal 2022-03-25 was last modified: by LE PRINTEMPS DES POÈTES Épinal Épinal 25 mars 2022 Épinal Vosges

Épinal Vosges