Le Printemps des poètes en musique L’Escale des Livres Bénesse-Maremne, vendredi 15 mars 2024.

Lire et écouter de la poésie pour un moment de grâce, entre deux notes de guitare…

Rendez-vous à l’Escale des livres pour une soirée de partage et de grâce, conformément à la thématique 2024!

Chacun est libre d’apporter et lire et/ou d’écouter les poèmes proposés. Des pause musicales (guitare) viendront ponctuer les interventions pour une soirée pleine de douceur…

Entrée libre sans inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 20:00:00

L’Escale des Livres 203, rue des écoles

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine Culture@benesse-maremne.fr

