Le Printemps des Poètes le samedi 26 Mars des 14 h au départ de la bibliothèque de Dordives. Inauguration du Chemin des haïkus , une ballade poétique dans Dordives avec lecture de Haïkus ( petits poèmes japonais ) avec la participation d'artistes locaux (Chorale de Dordives, Dordivois , danse Country, école de Dordives , maison de retraite …). Animation gratuite

