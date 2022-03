Le Printemps des Poètes : Concert Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Le Printemps des Poètes : Concert Saint-Junien Saint-Junien, 24 mars 2022, Saint-JunienSaint-Junien. Le Printemps des Poètes : Concert 6 rue Renan Saint-Junien Saint-Junien

2022-03-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-24

Saint-Junien Haute-Vienne 6 rue Renan Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien A 19 h – Soirée Barée (Buvette – Auteurs – Rencontre – Échange)

A 21 h – Concert jazz avec YETI TREK TRIO

Tout au long de cette soirée la buvette sera ouverte et au menu des planches de produis régionaux !

