Herault Lecture et musique avec Eric Sarner et Gilles Combalat (batterie).

Éric Sarner, poète et écrivain récemment installé à Sète, présentera son livre Sugar et autres poèmes (Poésie Gallimard, 2021) et lira également des extraits d’½uvres inédites sur les rythmes « beat » de Gilles Combalat, instrumentiste et professeur de batterie.

En partenariat avec la Maison de la poésie Jean Joubert.

