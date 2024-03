Le Printemps des Poètes au Jardin d’Acclimatation ! Jardin d’acclimatation Paris, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

.Tout public. payant

Le Jardin d’Acclimatation, cette année encore, ouvre ses allées au « Printemps des Poètes », et vous offre un instant de poésie dans un écrin de verdure.

Une balade ponctuée par les œuvres des plus grands poètes de

la littérature française. De Jean de la Fontaine à Paul Eluard, ils ont perpétué

l’amour des mots à travers les siècles. L’affichiste Bruno Huré met en

résonnance les mots des poètes à travers l’illustration graphique de ces

œuvres.

« Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos

amours », rappelez-vous de ces mots, de ces poésies, couchés sur un

cahier, et joyeusement illustrés par la main des enfants. Prenez plaisir à les

découvrir à nouveau à travers notre sélection de poèmes. Promenez-vous au

rythme des tercets, quatrains ou alexandrins, sur ce chemin de traverse mêlant

les époques, artistes littéraires et créations visuels.

Un bouquet de poésie

à savourer avant les premières fleurs printanières !

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016

Contact : https://www.jardindacclimatation.fr/printemps-des-poetes-paris

Le Jardin d’Acclimatation