Le Printemps des Poètes à la BIG
Bibliothèque Intercommunale de Gourdon ( B.I.G.)
Place Noël Poujade
Gourdon
Lot

2022-03-04 – 2022-03-25

2022-03-04 – 2022-03-25

Gourdon

Lot • «Voyage loin et haut»

Lecture poétique de et par Mehdi Aït Ali

> Vendredi 4 Mars 18h30.

• «Prévert dit par Jamon», par la Compagnie Gaf’Alu (tout public)

> Jeudi 17 Mars 18h30.

• «Récital poétique chez l’habitant»

> RDV Vendredi 25 Mars à 20h30 devant la BIG avec vos poèmes et vos contes poétiques

Sur inscription Tout un programme….. ©Printemps des Poètes 2022

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon ( B.I.G.) Gourdon

