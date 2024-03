Le Printemps des Poètes à Eygalières Eygalières, vendredi 22 mars 2024.

Parole vive, organisateur du Printemps des Poètes à Eygalières, vous convie à différentes manifestations poétiques les 22 et 23 mars 2024 !

Le thème national cette année est la Grâce.



❖ Vendredi 22 mars 10h30 Rue de la République

Animation sur le Marché d’Egyalières avec un stand Poésie Express . Plusieurs animateurs vous écrivent un poème à la demande à partir d’un mot, d’une idée…



❖ Samedi 23 mars 11h Médiathèque Charles Galtier

Conférence de Dario Pellegrini sur Laure et Pétrarque évocation imagée et musicale sur la Grâce et la quête du salut .



❖ Samedi 23 mars 20h30 Salle des Fêtes

Une soirée Cabaret Poésie où s’exprimeront et joueront différents talents du village

– Rétrospective imagée de 10 Printemps des Poètes et souvenir de Bruno Wattel par Philippe Moras

– Introduction à la Grâce thème du Printemps 2024 par Dario Pellegrini

– Hommage à Robert Cérulei, évocation et poèmes

– Musique et chants par la chorale Melting Pop de Plan d’Orgon avec Laura Beltrando et Romain Simeray (1ère partie Gospel…)

– Regards d’artistes sur les 3 Grâces par Catherine Puynesge

– Textes en mouvement avec Huguette Schneider

– Poèmes originaux de Déborah Lemoine

– Poèmes musicaux sur la Grâce par Dario et Romain

– Chorale Melting Pop chansons françaises (2ème partie) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:30:00

fin : 2024-03-22

Centre-Ville d’Eygalières

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur parole.vive13@orange.fr

