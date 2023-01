Le Printemps des Poètes à Avignon – 25e édition Avignon Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

Le Printemps des Poètes à Avignon – 25e édition Avignon, 11 mars 2023, Avignon . Le Printemps des Poètes à Avignon – 25e édition Divers lieux Avignon Vaucluse

2023-03-11 – 2023-03-27 Avignon

Vaucluse La 25e édition se déroulera du 112 au 27 mars 2023 (dates nationales) avec pour thème Frontières.

Lectures, expositions, rencontres, ateliers… +33 4 90 80 80 00 Avignon

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Divers lieux Avignon Vaucluse Ville Avignon lieuville Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Le Printemps des Poètes à Avignon – 25e édition Avignon 2023-03-11 was last modified: by Le Printemps des Poètes à Avignon – 25e édition Avignon Avignon 11 mars 2023 Avignon Divers lieux Avignon Vaucluse Vaucluse

Avignon Vaucluse