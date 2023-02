Le Printemps des Poètes 2023 Loubressac Loubressac Catégories d’Évènement: Lot

2023-03-17 20:30:00

Lot Loubressac Lectures théâtralisées à 2 voix, des poèmes de Marie-Line, sur des musiques originales, avec une projection de coulées d’encre de René, un diaporama de photos et intermèdes chants.

Lectures Sandrine Mage et René Laurensou, musique originale Philippe Bassaler

Participation libre – Verre de l’amitié offert Spectacle poétique et musical

Amour sans frontière

d’après le spectacle « D’Amour et d’Encre »

De Marie-Line Saltel-Bayol et de René Laurensou ©LaCieLaplumedeSand

