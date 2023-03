Le Printemps des poètes 2023 « Frontières » Théâtre les Arts Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Le Printemps des poètes 2023 « Frontières » Théâtre les Arts, 11 mars 2023, Cluny

2023-03-11 – 2023-03-11

Théâtre les Arts Place du Marché

Cluny

Saône-et-Loire EUR Le Printemps des poètes 2023 « Frontières » est organisé par l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Clunisois en partenariat avec la classe primaire de la Vineuse et Les journées des Ecritures de Cluny. Mise en espace : Jacques-Olivier Ensfelder Avec : 20 élèves de l’école primaire de la Vineuse / Enseignante coordinatrice : Marjolaine Verjat. VOYAGES POÉTIQUES AUTOUR DES FRONTIERES La grande fête des poètes, en France, se veut toujours comme une renaissance, puisqu’elle se célèbre après l’hiver, et tel un bourgeon d’une fleur des prés, s’ouvre sur la saison du » Printemps Des Poètes ». Cet événement, ou cet avènement, nous rappelle à quel point la poésie et le poète sont nés d’une même mère : la création. Créer exige de renouer avec l’innocence, de convoquer l’enfance ! Ainsi s’est écrit ce livre, à plusieurs mains, dans l’expression naïve et enjouée de jeunes créateurs en devenir, se découvrant merveilleux d’abolir les Frontières avec les couleurs de l’imagination. Ici, ils rendent sur une page blanche la forme des mots, avec le souhait de tout poète: la grâce de ne jamais perdre quelque chose de l’enfant. Jacques-Olivier Ensfelder Artiste dramatique/Enseignant théâtre de l’EMDT du Clunisois emdt@enclunisois.fr +33 9 66 82 25 48 Théâtre les Arts Place du Marché Cluny

