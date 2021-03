Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Le Printemps des Poètes 2021 Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

2021-03-13 – 2021-03-29

Fécamp Seine-Maritime

Bibliothèques Saint-Exupéry et Le Petit Prince Le Printemps des poètes est le rendez-vous annuel national de la poésie : la manifestation a pour vocation de sensibiliser petits et grands à la poésie sous toutes ses formes. Pour l’édition 2021, c’est le thème du Désir qui est à l’honneur du 13 au 29 mars. Les bibliothèques de Fécamp s’associent à cet évènement en s’adaptant aux conditions sanitaires. Elles accueilleront ainsi des expositions, tournées vers l’extérieur, qui permettront de mettre en valeur la production poétique contemporaine en respectant les gestes barrières. Bibliothèque Saint-Exupéry, 5 rue ThéagèneBoufart : Du 13 au 29 mars

L’association fécampoise « Ricochets de lune… » investira les grilles de la bibliothèque Saint-Exupéry pour mettre en valeur l’exposition de douze haïgas du poète et artiste roumain Ion Codrescu, prêtée par l’Association Française de Haïkus.

Sous le hall, les arches accueilleront quant à elles les créations des adhérents de la jeune association sur le thème du désir, textes et illustrations aux formes très diverses. Du 30 mars au 13 avril

Les grilles de la bibliothèque Saint-Exupéry se pareront à nouveau d’écritures poétiques. Il s’agira cette fois d’exposer des poèmes écrits par les élèves des lycées Maupassant et Descartes de Fécamp, en débordant des dates du Printemps mais pour mieux prolonger le plaisir. Bibliothèque « Le Petit Prince », Tour Généris, rue des Fleuves : Du 13 au 29 mars

Les créations des adhérents de l’association « Ricochets de lune… » seront également affichées aux fenêtres de la bibliothèque « Le Petit Prince », mais aussi aux portes de la Maison de quartier du Ramponneau. L’occasion de cheminer jusqu’à la bibliothèque…

La bibliothèque « Le Petit Prince » accompagne par ailleurs la Maison de quartier du Ramponneau et l’association « Lire et faire lire » dans leur manifestation « Partageons nos poèmes ». Tout le mois de mars, vos bibliothèques mettront à l’honneur la poésie en vous proposant des sélections thématiques de livres à découvrir pour petits et grands. La vie associative fécampoise se mobilise également, avec par exemple l’association Cordage. En effet cette année encore, la rue Georges Cuvier se fera rue de la poésie, affichant aux fenêtres des poésies sur le désir. Et au 86 de la rue, chaque jour des livres seront libérés… Retrouvez toute la programmation de la manifestation sur le site du Printemps des poètes : https://www.printempsdespoetes.com/L-Agenda Pour tout renseignement :

Vous pouvez contacter la Bibliothèque Saint-Exupéry au 02 35 10 10 00, ou la Bibliothèque « Le Petit Prince » au 02 35 10 81 17. Le Printemps des poètes à Fécamp

Vous pouvez contacter la Bibliothèque Saint-Exupéry au 02 35 10 10 00, ou la Bibliothèque « Le Petit Prince » au 02 35 10 81 17.

