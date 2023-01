Le printemps des poètes 14ème édition Saint-Vite Saint-Vite Saint-Vite Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Vite

Le printemps des poètes 14ème édition Saint-Vite, 6 octobre 2022, Saint-Vite Saint-Vite. Le printemps des poètes 14ème édition Salle des rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne

2022-10-06 – 2023-02-13 Saint-Vite

Lot-et-Garonne Saint-Vite Le CADAC ( Carrefour d’Animations pour la Diffusion Art et Culture) de St Vite prépare son 14ème concours de poésies qui s’inscrit dans le cadre du Printemps des Poètes, manifestation nationale pour la promotion de la poésie, dont le thème cette année est : «FRONTIERES ».

Ce concours annuel ouvert à tout poète amateur, quel que soit son lieu de résidence.

Les poèmes d’au maximum 28 lignes devront parvenir avant le 13 février 2023 date limite, à la présidente Mme Jacqueline Fernandez .

La remise des prix aura lieu le samedi 25 mars à 17h dans la salle des fêtes de St VITE. Cinq prix seront attribués sur l’appréciation du jury.

Tous les poèmes reçus seront imprimés dans un recueil avec le nom des auteurs. Le CADAC ( Carrefour d’Animations pour la Diffusion Art et Culture) de St Vite prépare son 14ème concours de poésies qui s’inscrit dans le cadre du Printemps des Poètes, manifestation nationale pour la promotion de la poésie, dont le thème cette année est : «FRONTIERES ». +33 6 24 57 53 44 Carrefour d’animations poetes

Saint-Vite

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Vite Autres Lieu Saint-Vite Adresse Salle des rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne Ville Saint-Vite Saint-Vite lieuville Saint-Vite Departement Lot-et-Garonne

Le printemps des poètes 14ème édition Saint-Vite 2022-10-06 was last modified: by Le printemps des poètes 14ème édition Saint-Vite Saint-Vite 6 octobre 2022 Lot-et-Garonne Saint-Vite Saint-Vite, Lot-et-Garonne Salle des rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne

Saint-Vite Saint-Vite Lot-et-Garonne