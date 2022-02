Le Printemps des Plantes fête ses 10 ans ! Parc de la mairie, 14 mars 2022, Castanet-Tolosan.

Le Printemps des Plantes fête ses 10 ans !

du lundi 14 mars au dimanche 20 mars à Parc de la mairie

Manifestation emblématique du retour des beaux jours dans notre ville et du plaisir du jardinage, le Printemps des Plantes fête cette année ses 10 ans. L’association Sève de Cocagne et la Ville ont souhaité marquer cet anniversaire en organisant le Festiv’Cocagne, une semaine, du 14 au 19 mars, de soirées-conférences autour de l’agriculture, la biodiversité… Et dimanche 20 mars le Parc de la mairie retrouvera des couleurs avec les stands et animations habituels et des nouveautés. Venez y faire le plein de promesses pour votre jardin ! ### **Festiv’Cocagne** **Du 14 au 19 mars,** Sève de Cocagne propose des conférences à la salle Ginette Forgues, tous les soirs à partir de 20h et une projection de film au ciné 113. **Lundi 14 – « Agroforesterie »** Le changement paysager agricole et forestier pour la préservation de la biodiversité et son incidence sur le réchauffement climatique. Intervenant : Marc Deconchat, Directeur de recherche en Ecologie des paysages, dans le laboratoire Dynafor (INRAE Occitanie Toulouse). **Mardi 15 – « Alimentation, agriculture, santé »** L’alimentation pour faire face aux enjeux de santé, de climat et de biodiversité. Intervenant : Michel Duru, Directeur de recherche, chargé de mission (INRAE Occitanie Toulouse) **Mercredi 16 – « Les plantes médicinales sauvages et leurs atouts »** Le soin par les plantes sauvages, la cueillette et le conditionnement pour la conservation. Intervenants : Boris Presseq et Stephen Chong Shin Sen de l’Association « Coucou les druides » **Jeudi 17 – « Qui menace la grande alose ? »** La raréfaction de la grande alose en Garonne, Gironde et Dordogne. Intervenant : Laurent Philton – Réalisateur du film **Vendredi 18 – « Les plantes et les couleurs »** Quelles plantes pour obtenir quelles couleurs, et les procédés de fabrication. Intervenante : Catherine Bataillon de l’association « Couleurs en Herbe » **Samedi 19 mars à 10h au ciné 113** Projection du film « La panthère des neiges » proposée par la MJC ### **Le Printemps des plantes – dimanche 20 mars – 10h à 18h** **Des exposants et producteurs qui vous en font voir de toutes les couleurs…** Aquatiques ou grimpantes, australes ou asiatiques, originales ou sauvages, aromatiques ou médicinales… venez découvrir les multiples variétés de plantes, arbustes, bulbes et semences présentées par les quelque 36 exposants participant. **Autour du jardin** Des stands de déco aux lapins angoras en passant par le petit outillage… Faites un tour pour découvrir le petit plus à apporter à votre petit coin de verdure ! **Les stands associatifs** Les associations proposeront divers stands et des animations. Plantes médicinales, préservation des céréales, nichoirs à insectes, protection des oiseaux… **Un Land’art collectif pour les 10 ans** Proposé par les services Espaces verts et animation culture de la Ville, venez participer à la construction de cette œuvre monumentale et éphémère ! **Un oranger sur le sol castanéen** La traditionnelle cérémonie de plantation d’un arbre aura lieu à 11h. Cette année c’est un oranger des Osages qui prendra racine dans le parc en l’honneur des petits Castanéens nés en 2021. * Entrée libre * Espace petite restauration sur place * Informations 06 58 81 27 91- [[contact@sevedecocagne.org](mailto:contact@sevedecocagne.org)](mailto:contact@sevedecocagne.org) * [Programme complet](https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/Agenda/Printemps_des_Plantes_2022/PdP_2022_-_Depliant_web.pdf)

Journée marché aux plantes et semaine de conférences

Parc de la mairie Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T20:00:00 2022-03-14T22:00:00;2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T22:00:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T22:00:00;2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T22:00:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:00:00;2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T22:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00