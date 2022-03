Le printemps des pelotes Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 18 mars 2022, Kutzenhausen.

Le printemps des pelotes

du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars à Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Pour enchanter notre quotidien avec leurs dernières créations, des éleveurs-producteurs de laine de mouton, de chèvre, de lama, originaires de plusieurs régions françaises, d’Allemagne et de Belgique, proposent leurs productions aux doux noms d’angora, alpaga, cachemire, mohair… Des créateurs et des revendeurs présentent écheveaux et pelotes, articles de mercerie et de décoration, kits de tricot, vêtements ’’femmes et enfants ‘’, accessoires de mode…. D’autres experts du fil et de l’aiguille conseillent et partagent leur savoir-faire dans le cadre de leurs démonstrations de filage de laine, de tissage au peigne, de tricot, de crochet, de feutrage… Des expositions d’artistes et d’artisans animeront cette manifestation également dédiée au renouveau printanier avec de la décoration pascale et quelques produits du terroir. Expositions : – « Ailleurs » : les coiffes spectaculaires et oniriques de la modiste Özden Dora Clow : tendresse, exubérance, imagination, résultat spectaculaire… – Les tapis de laine de l’association TUSSA – Les couvertures et plaids de Cathy et Lili – La ronde des fleurs du « club de fil en aiguille » – L’ « expo AMROF » aux couleurs de l’arc-en-ciel… A ne pas manquer : – Concours de vitesse de tricot : tous les jours à 15h à la salle polyvalente. – L’arrivée des moutons de Michel Weingaertner avec la roulotte de berger de Stéphane Huchot : le dimanche à la Maison Rurale ! Ateliers pour adultes et enfants : feutrage, tricot à la fourche, décoration…

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

Du 18 au 20 mars, une soixantaine d’exposants participeront à ce 6ème Printemps des pelotes qui se déroulera à Kutzenhausen, à la Maison Rurale et la salle polyvalente.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



