LE PRINTEMPS DES OISEAUX À LA MÉDIATHÈQUE Langres, mardi 2 avril 2024.

Tout public

Une exposition ludique et interactive pour découvrir les oiseaux d’Europe, les différentes espèces, leur comportement, le tout accompagné de diverses références littéraires, musicales, etc. Avec la réalité augmentée, les oiseaux s’animent et chantent! Une immersion au cœur de la nature à vivre au fil de cette promenade originale et chatoyante dans l’univers des oiseaux.

Pour enfants à partir de 4 ans et adultes

Aux heures d’ouverture de l’espace jeunesse

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-25

Rue du Cardinal de la Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

