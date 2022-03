LE PRINTEMPS DES MOTS Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Bruyères Vosges Bruyères Le Printemps des Mots arrive !

Nous vous proposons un festival exceptionnel ! Au programme, des spectacles professionnels à foison, à voir en famille, une grande librairie éphémère, des coins buvette et restauration, des livres et des canapés moelleux, un apéro-concert et même une soirée cabaret ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.printempsdesmots.fr

Page facebook : www.facebook.com/printempsdesmots.bruyeres +33 6 88 47 89 29 http://www.printempsdesmots.fr/ Maïa Mentrel

