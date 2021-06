Le printemps des monuments à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 12 juin 2021-12 juin 2021, Villers-Cotterêts.

Le printemps des monuments à Villers-Cotterêts 2021-06-12 10:00:00 – 2021-06-12 20:00:00

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts

La Cité internationale de la langue française invite petits et grands à une journée festive et conviviale pour célébrer le retour à la vie culturelle ! Au programme : Grande collecte de mots pour le ciel lexical de la verrière de 10h à 18h au marché couvert, promenades contées à 11h, 15h et 17h (sur réservation au point « accueil ». « Le Jardin aux Oiseaux », performance musicale à 19h

http://www.chateau-villers-cotterets.fr/

