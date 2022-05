Le printemps des mets et des mots Aix-en-Provence, 19 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le printemps des mets et des mots Salle de colloque 2 Pôle Multimédia UFR ALLSH 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-05-19 09:00:00 – 2022-05-19 17:00:00 Salle de colloque 2 Pôle Multimédia UFR ALLSH 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

// Programme de la journée //



● à 9h : Accueil et mot de bienvenue

● de 9h30 à 10h15 : De la critique littéraire à l’écriture gastronomique : Récit de la découverte d’un objet – Session plénière. Conférencier Kilien Stengel, Université de Tours / Modératrice Anne Page, LERMA

● de 10h30 à 11h30 : Mots de bouche : littérature et gastronomie. Table ronde

avec les intervenants Jean-Marc Quaranta, Tang Mi et Florence Bancaud, Laboratoires CIELAM, IrAsia, Échanges / Modérateur Tristan Vigliano

● de 11h30 à 12h : Les mots du vin présentation animée par Kilien Stengel, IEHCA Université de Tours

● de 12h à 13h15 : Pause déjeuner

● de 13h15 à 14h15 : Les mets et les maux : l’alimentation en question. Table ronde avec les intervenants Vincent Bréjard, Sébastien Motta et El Hassan Ajandouz, Laboratoires LPS, LPCPP, CGGG et iSm2 / Modératrice Valérie Fointiat,

● de 14h15 à 15h15 : Goût et dégoût. Table ronde avec les intervenants Mathilde Mougin, Laura Bordes, Pierre Léger et Sébastien Lefait, Laboratoires CAER, CIELAM, CGGG, LERMA / Modérateur Claudio Milanesi,

● de 15h30 à 16h15 : Penser avec son dégoût – Session plénière

Conférencier Olivier Assouly, Université Paris I / Modérateur Jean-Michel Durafour.

La Maison de la Recherche met à l’honneur la gastronomie et l’alimentation, autour de trois tables rondes sur “les mots de bouche”, “les mets et les maux” et “goût et dégoût”, en présence de Kilien Stengel et d’Olivier Assouly.

julie.oliveros@univ-amu.fr +33 4 13 94 96 10 https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/printemps-de-la-maison-de-la-recherche-2/

// Programme de la journée //



● à 9h : Accueil et mot de bienvenue

● de 9h30 à 10h15 : De la critique littéraire à l’écriture gastronomique : Récit de la découverte d’un objet – Session plénière. Conférencier Kilien Stengel, Université de Tours / Modératrice Anne Page, LERMA

● de 10h30 à 11h30 : Mots de bouche : littérature et gastronomie. Table ronde

avec les intervenants Jean-Marc Quaranta, Tang Mi et Florence Bancaud, Laboratoires CIELAM, IrAsia, Échanges / Modérateur Tristan Vigliano

● de 11h30 à 12h : Les mots du vin présentation animée par Kilien Stengel, IEHCA Université de Tours

● de 12h à 13h15 : Pause déjeuner

● de 13h15 à 14h15 : Les mets et les maux : l’alimentation en question. Table ronde avec les intervenants Vincent Bréjard, Sébastien Motta et El Hassan Ajandouz, Laboratoires LPS, LPCPP, CGGG et iSm2 / Modératrice Valérie Fointiat,

● de 14h15 à 15h15 : Goût et dégoût. Table ronde avec les intervenants Mathilde Mougin, Laura Bordes, Pierre Léger et Sébastien Lefait, Laboratoires CAER, CIELAM, CGGG, LERMA / Modérateur Claudio Milanesi,

● de 15h30 à 16h15 : Penser avec son dégoût – Session plénière

Conférencier Olivier Assouly, Université Paris I / Modérateur Jean-Michel Durafour.

Salle de colloque 2 Pôle Multimédia UFR ALLSH 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence