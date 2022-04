Le printemps des jeux vidéos Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Le printemps des jeux vidéos

Médiathèque d'Ornon, 30 avril 2022, Villenave-d'Ornon.

Médiathèque d'Ornon, le samedi 30 avril à 14:00

Venez tester notre sélection de 5 jeux vidéos. ———————————————- ### Donnez-nous votre avis pour élire le meilleur d’entre eux. A la médiathèque d’Ornon Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T17:00:00

