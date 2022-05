Le Printemps des Halt’Esses en Bauges Bellecombe-en-Bauges Bellecombe-en-Bauges Catégories d’évènement: Bellecombe-en-Bauges

Savoie

Le Printemps des Halt’Esses en Bauges Bellecombe-en-Bauges, 14 mai 2022, Bellecombe-en-Bauges. Le Printemps des Halt’Esses en Bauges Bellecombe-en-Bauges

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 18:00:00

Bellecombe-en-Bauges Savoie Bellecombe-en-Bauges Savoie Les Halt’Esses en Bauges est la nouvelle association qui vous organise 2 fois par an ou plus une journée de rencontre des métiers #Jobvdi mais aussi de l’artisanat local et de papotage et du réseautage ! +33 6 09 08 73 21 https://www.facebook.com/Leshatessesenbauges/?ref=page_internal&_rdr Bellecombe-en-Bauges

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bellecombe-en-Bauges, Savoie Autres Lieu Bellecombe-en-Bauges Adresse Ville Bellecombe-en-Bauges lieuville Bellecombe-en-Bauges Departement Savoie

Bellecombe-en-Bauges Bellecombe-en-Bauges Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellecombe-en-bauges/

Le Printemps des Halt’Esses en Bauges Bellecombe-en-Bauges 2022-05-14 was last modified: by Le Printemps des Halt’Esses en Bauges Bellecombe-en-Bauges Bellecombe-en-Bauges 14 mai 2022 Bellecombe-en-Bauges Savoie

Bellecombe-en-Bauges Savoie