Le Printemps des Fameuses : Transmission Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 18 mars 2022, Nantes.

2022-03-18

Horaire :

Gratuit : oui Inscription : leprintempsdesfameuses.com

En 2022, les Fameuses fêtent leur 10e anniversaire et souhaitent donner un nouveau souffle au Printemps des Fameuses. Obligatoire pour continuer à courir le marathon de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette course ne peut pas se gagner en solitaire. On n’arrive jamais au bout sans prendre un relai et en passer soi-même. C’est donc dans cet esprit que les Fameuses proposent des variations sur le thème de la “Transmission” et vous invitent à participer au prochain Printemps des Fameuses le 18 mars 2022 à Nantes en compagnie de 10 collectifs locaux engagés pour l’égalité femmes-hommes. A cette occasion, les Fameuses proposent la mise en lumière d’initiatives locales émergentes dans le cadre d’un “contest solidaire”. A Stereolux et dans plusieurs salles alentours :Une journée complète pour changer les idées sur l’égalité femmes-hommes avec des conférences, des ateliers participatifs, des virgules artistiques, la présentation des projets vainqueurs du contest solidaire… Une soirée concerts en circuit court. Consultez le programme sur leprintempsdesfameuses.com Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org