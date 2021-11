Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Le Printemps des Fameuses 2021, saison 4 concerts et DJ sets Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00 04:00

Gratuit : non La Fameuse soirée [19h-minuit] 10 € L’after du Printemps [minuit-4h] 8 € Pass soirée complète [19h-4h] 15 € Participation à la cagnotte solidaire : montant libre Billetterie : leprintempsdesfameuses.com La Fameuse soirée :De 19 h à 20 h : la fameuse hour pour s’ambiancer, networker et boire un verre avec les artistes avant le show. De 20 h à minuit : 5 concerts en circuit court et 5 projets EFH à départager dans un contest solidaire et débridé. L’after du Printemps :De minuit à 4 h : DJ sets jusqu’au petit matin ! Amour, argent, santé… bonheur ! Ce sont les vœux qu’adressaient les Fameuses au début de cette année 2021 qui s’annonçait rock & roll. Quatre mots clés déclinés par un Printemps des Fameuses en 4 saisons pour continuer, vaille que vaille, à « changer les idées sur l’égalité femmes-hommes ». Les trois premières saisons ont confirmé la force des racines auxquels s’accrochent de coriaces stéréotypes de genre. Elles ont aussi révélé la puissance fertile des craquements en cours. Ça pousse. Le monde change. Il faut encourager ce Printemps. Les Fameuses vous proposent de passer le dernier rendez-vous de l’année, le 18 décembre 2021, ensemble et en musique. Si vous venez tou·te·s, c’est simple : ce sera le bonheur ! Public : Adultes, jeunes adultes Salle Paul Fort adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Accueil

