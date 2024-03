Le printemps des Diables Domaine des Diables Puyloubier, samedi 23 mars 2024.

Le printemps des Diables Domaine des Diables Puyloubier Bouches-du-Rhône

Le « Printemps des Diables » est un événement vinicole immersive de journée proposant une découverte ludique des vins et du brassage de bière, à travers des activités telles que la dégustation, le brassage, l’assemblage, et un rallye dans le vignoble.

Le « Printemps des Diables » imaginé pour célébrer la richesse viticole et brassicole du domaine. Conçu pour accueillir entre 50 et 80 amateurs de vins et de bières, cette journée se distingue par son approche immersive et participative. Dès l’arrivée, les participants sont accueillis avec chaleur autour d’un café et de viennoiseries, instaurant d’emblée une atmosphère conviviale. Divisés en plusieurs équipes, ils s’élancent ensuite dans une aventure où la découverte sensorielle est à l’honneur.



Les ateliers de dégustation, permettent de plonger dans l’univers complexe des arômes et des saveurs, tandis que l’atelier de brassage offre une immersion dans le processus de création de la bière, soulignant les similitudes et différences avec la vinification. Ces activités, enrichissantes et éducatives, sont conçues pour renforcer les liens entre les participants et avec le domaine.



Nous proposons un rallye photos à travers les vignes, un moment de ludisme et d’aventure qui met à l’épreuve l’esprit d’équipe et la capacité de résolution de problèmes, tout en offrant une occasion unique d’explorer le domaine de manière interactive.



Le déjeuner, un pique-nique champêtre, est l’occasion de se détendre et de profiter des produits du terroir, dans un cadre naturel et inspirant. Cette pause gourmande renforce le sentiment de communauté et permet aux participants de partager leurs impressions et découvertes.



L’événement se conclut par une cérémonie de remise des prix, récompensant les équipes pour leur participation et leurs performances lors des différentes activités. Cette conclusion festive est également l’occasion de déguster les vins du domaine, dans une ambiance de célébration et de partage. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Domaine des Diables Chemin De la Colle

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

