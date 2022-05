Le printemps des cultures : une fête pour tous Quartier Cantepau, 8 juin 2022, Albi.

Le printemps des cultures : une fête pour tous

du mercredi 8 juin au vendredi 10 juin à Quartier Cantepau

Cette nouvelle édition est placée sous la thématique commune des Lézards de Rue dont le but est de regrouper la protection de la nature et la biodiversité avec les arts de rue. La programmation, qui se veut toujours plus métissée se répartit en trois temps forts : Le temps des enfants, le mercredi 8 juin à 14h avec la restitution de spectacles produits au cours de la saison passée par les associations du quartier. Le temps des écoles, le jeudi 9 juin avec le spectacle Le Coffre des Pirates de la compagnie Loupiots & Co à destination des enfants scolarisés à Jean-Louis Fieu et Saint-Exupéry. Enfin, Le Temps de tous, le vendredi 10 juin, dès 18h, qui offre une soirée riche et variée. L’occasion pour le public de découvrir des musiques du monde avec DJ Galli et le groupe Fatum Fatras, mais aussi d’admirer les prouesses circassiennes de la compagnie Soukha. Une oeuvre faite à l’initiative des habitants et coordonnée par l’artiste Tolo de L’AJDR ainsi que l’association SINTAR sera également à découvrir. Cette soirée sera accompagnée d’un apéritif offert par les commerçants du quartier et la vente de grillades et de boisson. Du 8 au 10 juin, quartier de Cantepau.

Du 8 au 10 juin, trois jours de fête s’annoncent autour d’un programme proposé par la Ville d’Albi et l’ensemble des associations du quartier

Quartier Cantepau Cantepau 81000 Albi



