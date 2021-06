Albi Médiathèque d'Albi-Cantepau Albi, Tarn Le Printemps des cultures Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Médiathèque d’Albi-Cantepau, le mercredi 15 septembre à 14:00

Venez nous retrouver pour fêter le Printemps des cultures. Un moment festif à partager avec les bibliothécaires et les nombreuses associations du quartier ! En partenariat avec la maison de quartier centre social de Cantepau. _Tout public._

Entrée libre

Festival du quartier de Cantepau Médiathèque d’Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T17:00:00

