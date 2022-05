Le printemps des cimetières Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Cimetière Haute-Vienne Saint-Junien De 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. Gratuit. Ouvert à tous. Morts pour la France , parcours-découverte dans le cimetière de Saint-Junien sur les tombes des soldats tombés durant la Première Guerre mondiale, dans le cadre de la manifestation nationale Le printemps des cimetières (et ouverture de la chapelle du cimetière). nLa chapelle Sainte-Madeleine, située au cœur du vieux cimetière de Saint-Junien, est mentionnée dès le XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, les pénitents bleus s’y installent, l’agrandissent et la dotent d’un splendide retable baroque. La visite permet de découvrir son architecture sobre et les témoins de la présence des pénitents bleus. De 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. Gratuit. Ouvert à tous. Cimetière Saint-Junien

