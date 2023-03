Le Printemps des cimetières – Le cimetière d’Abondance : une histoire de symboles Place de l’Abbatiale Abondance Office de Tourisme intercommunal Pays d'Evian Vallée d'Abondance Abondance Catégories d’Évènement: Abondance

2023-05-12 – 2023-05-14

Haute-Savoie Abondance Sauriez-vous identifier et expliquer les symboles présents sur les monuments funéraires du cimetière d’Abondance ? abbaye.abondance@orange.fr +33 4 50 81 60 54 https://www.abondance-tourisme.com/ Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance

