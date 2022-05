Le Printemps des Choeurs Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Au programme :

– Grain de phonie de Vailly-sur-Sauldre sous la direction de Wilfrid Toussaint

– Classe de chant dirigée par Zélie Lepot

– Compagnie Carole d’Aubigny-sur-Nère sous la direction de Carole Rebillat Participation au chapeau. L’Ecole de musique vous propose de découvrir son “Printemps des Choeurs” à l’entrée du Château des Stuarts. +33 2 48 58 42 36 Au programme :

Aubigny-sur-Nère

