Le printemps des cartes MJC Claude Nougaro, 19 mai 2022, Montmorillon.

Le printemps des cartes

du jeudi 19 mai au dimanche 22 mai à MJC Claude Nougaro

La cartographie est un univers multiple entre sciences, techniques et arts. Le sensible, l’humain et les enjeux de société se croisent sur les cartes qui rassemblent petits et grands, écoliers, curieux, citoyens, habitants, amateurs, professionnels et scientifi ques : géographes, historiens, explora-teurs, artistes, plasticiens, marins et navigateurs, aménageurs du territoire… Largement diff usées et commentées, les cartes transportent les savoirs des grandes découvertes et l’imaginaire des lieux. Qu’elles soient topographiques, thématiques, sensibles, anciennes, ou poétiques, toutes les cartes ainsi que celles et ceux qui les fabriquent se donnent rendez-vous à Montmorillon du 19 au 22 mai 2022 !

gratuit, tout public

Festival

MJC Claude Nougaro 16 rue des Récollets, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne



