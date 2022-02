Le Printemps des Bretelles Grande salle de l’Illiade | Illkirch-Grafenstaden, 19 mars 2022, Illkirch-Graffenstaden.

Événement incontournable de la ville d’Illkirch, le **Printemps des Bretelles** se tiendra du 19 au 26 mars 2022 à L’illiade ainsi que dans les bars et restaurants de la ville ! Ce festival met à l’honneur l’accordéon et les musiques festives ! Plus de 600 artistes se donnent rendez-vous à Illkirch-Graffenstaden – commune voisine de Strasbourg – pour fêter l’accordéon et les musiques festives. Chaque année, c’est un des moments forts de l’année qui anime les salles de spectacles mais aussi les restaurants, bars et hôtels, telle une grande fête de village où chacun est invité à participer. 10 jours de fête agrémentés de musique et de danse au son de l’accordéon. Programme complet sur [[http://www.printempsdesbretelles.fr/](http://www.printempsdesbretelles.fr/)](http://www.printempsdesbretelles.fr/)

Grande salle de l'Illiade | Illkirch-Grafenstaden 11 Allée François Mitterrand, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France



