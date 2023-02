Le Printemps des Bretelles (festival des accordéons du monde), 17 mars 2023, Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden.

Le Printemps des Bretelles (festival des accordéons du monde)

11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

2023-03-17 – 2023-03-26

Illkirch-Graffenstaden

Bas-Rhin

Illkirch-Graffenstaden

Le Printemps des Bretelles à Illkirch est le plus grand festival français dédié à l’accordéon. Pendant 10 jours le public est entraîné dans un véritable tour du monde musical, accompagné de rythmes inédits du rock le plus alternatif, au tango le plus fougueux. De nombreuses animations telles que cirque, théâtre, cinéma, humour seront rythmées par le son de l’accordéon. Ce festival déjoue les conventions et offre tous les jours aux spectateurs un autre dépaysement.

L’un des plus grands festivals en France consacré à l’accordéon. Rock français, musiques traditionnelles d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est, jazz, musique classique ou encore styles plus contemporains, mais aussi spectacles de danse, cabaret, théâtre sont au programme.

+33 3 88 65 31 06

Illkirch-Graffenstaden

dernière mise à jour : 2023-02-22 par