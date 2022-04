Le Printemps des Bouquinocéens Saint-Quay-Portrieux, 5 juin 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Le Printemps des Bouquinocéens Quai de la République Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux

2022-06-05 – 2022-06-05 Quai de la République Jardins du Port

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

Vide-greniers du livre et repas organisés par le Comité de quartier du Portrieux (avec jeux en bois, pop-pops, dictée à 10h30, tombola…).

Stand au vide-greniers : 8€ les 2 mètres linéaires. Repas à 12h (cochon grillé, ratatouille, gratin dauphinois et far breton au caramel beurre salé). Plat dessert : adulte 15€ (kir offert) / enfant 10€.

Inscriptions au repas et au vide-greniers jusqu’au 20 mai dernier délai (avec règlement)

bouquinoceens2022@gmail.com

Quai de la République Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux

