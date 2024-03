Le Printemps des Augustines Galerie des Augustines Marseille 2e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Le Printemps des Augustines Galerie des Augustines Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition du 23 mars au 25 mai.

Du 23 mars au 25 mai la galerie des Augustines fait sa rentrée de printemps et accueille trois artistes réunionnais aux affinités marseillaises…



Une céramiste, Alice Aucuit, qui commença sa carrière dans le sud de la France, et deux peintres contemporains. Le premier, Jimmy Cadet est en lien étroit avec la scène marseillaise, le second, Cristof Dènmont, est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts d’Aix-Marseille.



Tous trois actuellement à la Belle de mai, au sein de l’exposition Aster aterla depuis début février, nous proposent d’approfondir cette expérience en découvrant leurs toutes dernières œuvres…



Vernissage samedi 23 mars à partir de 18h. .

Galerie des Augustines 6 Place des Augustines

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur galeriedesaugustines@gmail.com

