Le Printemps des Arts Lesneven, 25 mars 2022, Lesneven. Le Printemps des Arts place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

2022-03-25 14:00:00 – 2022-04-06 18:00:00 place du château chapelle Saint Joseph

Lesneven Finistère Lesneven Traditionnellement « Le printemps des arts » lance la saison des expositions à la chapelle Saint Joseph. Artistes amateurs de la région, élèves de l’école primaire Jacques Prévert de Lesneven travaillent à partir de deux mots. Cette année le choix s’est porté sur

