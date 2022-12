Le Printemps des Arts – Exposition Dunes/Nudes de Marlène Labardin Lacanau, 19 avril 2023, Lacanau .

Le Printemps des Arts – Exposition Dunes/Nudes de Marlène Labardin

Avenue de l’Europe Cinéma l’Escoure Lacanau Gironde Cinéma l’Escoure Avenue de l’Europe

2023-04-19 – 2023-05-07

Cinéma l’Escoure Avenue de l’Europe

Lacanau

Gironde

Ce rendez-vous traditionnel porté par l’Association Culturelle de Lacanau (ACL) donnera à voir une exposition «DUNES/NUDES» de Marlène LABARDIN. Fascinée par les courbes et la nature, quoi de plus naturel que de réunir l’humain et son environnement dans le but de les confondre. L’Homme ne s’est que trop éloigné de sa nature profonde, la photographe cherche par ce travail à les réunir.

Ce rendez-vous traditionnel porté par l’Association Culturelle de Lacanau (ACL) donnera à voir une exposition «DUNES/NUDES» de Marlène LABARDIN. Fascinée par les courbes et la nature, quoi de plus naturel que de réunir l’humain et son environnement dans le but de les confondre. L’Homme ne s’est que trop éloigné de sa nature profonde, la photographe cherche par ce travail à les réunir.

Cinéma l’Escoure Avenue de l’Europe Lacanau

dernière mise à jour : 2022-12-14 par