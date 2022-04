Le Printemps des Arts – Exposition : Dieter KUNST, «VIBRANCES» Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Partiellement résident à Lacanau depuis 39 ans, Dieter KUNST nous invite à partager sa vision poétique du réel sublimé par les vibrations des couleurs. Ses clichés traitent de notre environnement. Environnement naturel, paysages volontairement flous, couleurs très vives voire saturées. Environnement social, personnes liées l'une à l'autre, instantanés de vie où l'humour n'est pas loin. Environnement recréé grâce des photomontages surprenants. Photographe de formation (architecture, publicité, journaux), Dieter KUNST est galeriste à Essen (Allemagne) et se consacre, depuis 2010 , au plaisir de la photographie artistique. « La couleur est par excellence la partie de l'art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s'adressent d'abord à la pensée, elle n'a aucun sens pour l'intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité». Disait Eugène Delacroix

