Le Printemps des Arts – Courts-métrages Fotocourt Lacanau

Lacanau

Le Printemps des Arts – Courts-métrages Fotocourt Cinéma l'Escoure Avenue de l'Europe Lacanau

2022-04-28 15:00:00

Lacanau Gironde Vous connaissiez les romans photos ? Venez (re) découvrir les courts métrages photos avec Fotocourt ! Des images fixes organisées suivant un scénario, une bande-son, un logiciel et voilà de quoi réaliser un court-métrage-photos ! Hervé Séguret, Président de Fotocourt, présente une sélection de 12 montages et invite le public à faire son choix en votant. L'Association Fotocourt aide les auteurs dans leur création et promeut leurs réalisations dans des événements à travers toute la France.

