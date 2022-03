Le Printemps des Artistes Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Le Printemps des Artistes Saint-Maixant, 9 avril 2022, Saint-Maixant. Le Printemps des Artistes Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant EUR Exposition LUCIFRED

Projet des frères Ganuchaud avec DJset Ben dans le cadre du Printemps des Artistes de la ville de Langon. Exposition LUCIFRED

Exposition LUCIFRED

Projet des frères Ganuchaud avec DJset Ben dans le cadre du Printemps des Artistes de la ville de Langon.

Projet des frères Ganuchaud avec DJset Ben dans le cadre du Printemps des Artistes de la ville de Langon. Centre François Mauriac de Malagar

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

