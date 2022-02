Le Printemps des Artistes : Forêt – Quevauvillers Quevauvillers, 16 février 2022, Quevauvillers.

Le Printemps des Artistes : Forêt – Quevauvillers Quevauvillers

2022-02-16 – 2022-02-16

Quevauvillers Somme Quevauvillers Somme

Cette année, pour le Printemps des Artistes, le réseau des médiathèques communautaires

propose aux petits et aux grands de faire germer et grandir leur créativité autour du thème de

la forêt. Pyrogravure, vannerie, impression végétale, dessin et même escape game, des ateliers

sont organisés afin que chacun puisse laisser libre court à son imagination. Les œuvres créées

pendant le Printemps des Artistes sont ensuite exposées pour le plaisir des yeux de tous.

Les ateliers et expositions qui vous sont proposées durant le Printemps des Artistes sont

gratuits et ouverts à tous.

► Atelier créatif Ma Forêt

Mercredi 16 février de 14h30 à 16h

Atelier créatif destiné aux enfants de 4 à 6 ans en vue du Printemps des Artistes.

► Atelier créatif La Forêt

Vendredi 18 février de 14h30 à 16h

Atelier créatif destiné aux enfants de 6 à 8 ans en vue du Printemps des Artistes.

► Atelier Tresse ton épouvantail

Samedi 2 avril à 9h30

Atelier vannerie animé par Les chemins de l’osier. Pour ados et adultes.

► Atelier créatif Promenons-nous dans les bois

Mercredi 6 avril de 14h30 à 16h

Atelier créatif destiné aux enfants de + 6 ans en vue du Printemps des Artistes.

Programme : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

mediatheque.qvv@cc2so.fr +33 3 22 55 00 59

CC2SO

Quevauvillers

