Le Printemps des Artistes : Forêt – Conty Conty, 9 février 2022, Conty.

Le Printemps des Artistes : Forêt – Conty Conty

2022-02-09 – 2022-02-09

Conty Somme Conty

Cette année, pour le Printemps des Artistes, le réseau des médiathèques communautaires

propose aux petits et aux grands de faire germer et grandir leur créativité autour du thème de

la forêt. Pyrogravure, vannerie, impression végétale, dessin et même escape game, des ateliers

sont organisés afin que chacun puisse laisser libre court à son imagination. Les œuvres créées

pendant le Printemps des Artistes sont ensuite exposées pour le plaisir des yeux de tous.

Les ateliers et expositions qui vous sont proposées durant le Printemps des Artistes sont

gratuits et ouverts à tous.

ATTENTION : À CONTY, LE PRINTEMPS DES ARTISTES SE DÉROULE AUSSI DANS LA SALLE DES FÊTES

►Atelier artistique

Mardi 8 février de 14h30 à 16h30

Médiathèque communautaire

Collage, peinture et création. Atelier artistique en vue de préparer le Printemps des Artistes. À partir de 8 ans

►Ma Forêt Enchantée

Mercredi 9 février de 14h30 à

16h30

Médiathèque communautaire

Avec des petits riens, fabrique lutins, fées et gobelins pour peupler notre forêt enchantée. De 6 à 10 ans.

►Contes : Promenade en forêt

Mardi 15 février à 10h30

Médiathèque communautaire

Découvrez un tablier qui s’anime, un petit chaperon qui s’y perd, des petits cochons qui s’y cachent, et

des animaux qui sortent de ses poches. Public 3/6 ans.

►Forêt de papier

Mardi 15 février de 14h30 à 16h30

Médiathèque communautaire

Sculptez de vieux livres, créez vos personnages et mettez les en scène. Public + de 8 ans, ados et adultes.

►Si j’étais un arbre, une fleur…

Mercredi 16 février de 14h30 à 16h

Médiathèque communautaire

Que ferais-tu ? Où serais-tu ? Que ressentirais-tu ? Atelier d’écriture à partir de 8 ans.

►Exposition FORÊTS

Du 30 mars au 6 avril

Salle des fêtes de Conty

Exposition artistique réunissant les travaux des écoles, crèches, ACM, RAM, le collège Jules Ferry, la Maison de retraite Saint-Antoine, la MFR.

►Promenade en forêt

Mercredi 30 mars à 16h

Salle des fêtes de Conty

Lecture, comptines, théâtre d’objets. Une forêt à conter et raconter… Dès 3 ans.

Programme : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

+33 3 22 41 18 63

Conty

dernière mise à jour : 2022-02-08 par