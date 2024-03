Le Printemps des Artistes de Cap’Arts salle Robert-Gesquière à CAPINGHEM 59160 Capinghem, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06 14:00

Fin : 2024-04-07 18:00

Le Printemps des Artistes de Cap’Arts ce salon permettra de faire découvrir au public les nombreuses œuvres réalisées par ses adhérents en dessin, pastel, aquarelle, acrylique, peinture à l’huile, sculpture et free-art.

Cette année en invité d’honneur Fréd DEPIENNE, artiste-peintre qui présentera quelques toiles et sa première et deuxième bande dessinée (en cours d’élaboration.)

Samedi 6 et Dimanche 7 avril 2024

Exposition ouverte samedi de 14H à 18H et dimanche de 10H à 18H

Salle Robert Gesquière à CAPINGHEM 59160

coordonnées : 50°38’39.3″N 2°57’41.7″E

50.64426, 2.96159

Renseignements : 0612910046

salle Robert-Gesquière à CAPINGHEM 59160 Rue d’Ennetières, 59160 Capinghem Capinghem 59160 Nord