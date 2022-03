Le Printemps des Artistes Châtillon-sur-Indre, 1 avril 2022, Châtillon-sur-Indre.

Le Printemps des Artistes Châtillon-sur-Indre

2022-04-01 09:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

Châtillon-sur-Indre Indre Châtillon-sur-Indre

Évadez-vous en contemplant les œuvres de Guy Canel qui, se passionne pour l’Art et plus précisément l’aquarelle.

Venez à la rencontre des sculptures aussi originales qu’attachantes de Franck Lejard. Ce Châtillonnais a l’art de façonner la matière et de donner naissance à des êtres fascinants, des personnages amusants ou encore des animaux rigolos.

Laissez-vous transporter dans le monde intérieur de Maurice Vétier avec ses œuvres lumineuses et hautes en couleurs.

Youssef Zerinini aime autant la rigueur de l’alexandrin que la fluidité du haïku, il confronte l’image poétique de ses textes à la vision d’un photographe.

Photographie, David Dewitte libère son inventivité dans un large panel de catégorie.

Depuis 2016, le Printemps des Artistes annonce l’ouverture de la saison touristique et culturelle. Cette année, 5 artistes issus d’horizons différents s’associent pour vous faire découvrir leur univers. Partage et passion seront les maîtres mots de cette exposition.

chatillon.tourisme@orange.fr +33 2 54 38 74 19

Évadez-vous en contemplant les œuvres de Guy Canel qui, se passionne pour l’Art et plus précisément l’aquarelle.

Venez à la rencontre des sculptures aussi originales qu’attachantes de Franck Lejard. Ce Châtillonnais a l’art de façonner la matière et de donner naissance à des êtres fascinants, des personnages amusants ou encore des animaux rigolos.

Laissez-vous transporter dans le monde intérieur de Maurice Vétier avec ses œuvres lumineuses et hautes en couleurs.

Youssef Zerinini aime autant la rigueur de l’alexandrin que la fluidité du haïku, il confronte l’image poétique de ses textes à la vision d’un photographe.

Photographie, David Dewitte libère son inventivité dans un large panel de catégorie.

Châtillon-sur-Indre

dernière mise à jour : 2022-03-15 par ADT INDRE