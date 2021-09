Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Le printemps des artistes Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Le printemps des artistes Châteauneuf-de-Galaure, 4 septembre 2021, Châteauneuf-de-Galaure. Le printemps des artistes 2021-09-04 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-12

Châteauneuf-de-Galaure Drôme Le printemps des artistes se retrouve en septembre avec une exposition de différents artistes dans un lieu chargé d’histoire, à ne pas manquer! spectacleacharriere@gmail.com http://www.charriere-spectacle.com/ dernière mise à jour : 2021-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville 45.23327#4.97202