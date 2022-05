LE PRINTEMPS DES ARTISTES AMATEURS Onet-le-Château, 5 mai 2022, Onet-le-Château.

LE PRINTEMPS DES ARTISTES AMATEURS 26 boulevard des Capucines Onet-le-Château

2022-05-05 – 2022-05-28

26 boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Onet-le-Château “L’art et rien que l’art, nous avonsl’art pour ne point mourir de la vérité.” F.NIETZSCHE

Pour sa deuxieme édition, l’exposition dédiée aux amateurs fait la part belle aux artistes fémines. Deux casronétoises nous proposent de découvrir leurs oeuvres pour leur première exposition.

“J’ai toujours apprécié l’art abstrait et j’ai toujours dans la tête denouvelles idées de tableaux, des combinaisons de couleurs et puis je prends ma toile et mon couteau le plus souvent et je commmence à laisser aller ma main. Mon travail s’apparente à de l’improvisation et je ne sais jamais trop à l’avance ce que deviendra mon futur tableau.” C.ALQUIER

VERNISSAGE LE JEUDI 5 MAI A 18H30

Exposition – Du 5 Mai au 28 Mai Artiste : Chrystel ALQUIER et Natacha JIMENEZ

+33 5 65 77 16 00 http://www.mjc-onet.com/

“L’art et rien que l’art, nous avonsl’art pour ne point mourir de la vérité.” F.NIETZSCHE

Pour sa deuxieme édition, l’exposition dédiée aux amateurs fait la part belle aux artistes fémines. Deux casronétoises nous proposent de découvrir leurs oeuvres pour leur première exposition.

“J’ai toujours apprécié l’art abstrait et j’ai toujours dans la tête denouvelles idées de tableaux, des combinaisons de couleurs et puis je prends ma toile et mon couteau le plus souvent et je commmence à laisser aller ma main. Mon travail s’apparente à de l’improvisation et je ne sais jamais trop à l’avance ce que deviendra mon futur tableau.” C.ALQUIER

VERNISSAGE LE JEUDI 5 MAI A 18H30

OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

26 boulevard des Capucines Onet-le-Château

dernière mise à jour : 2021-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ