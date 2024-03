Le Printemps des Artisans Place et rue du Vieux Marché Guérande, samedi 6 avril 2024.

Le Printemps des Artisans Retrouvez créateurs, artisans et producteurs locaux ! Samedi 6 avril, 09h00 Place et rue du Vieux Marché Entrée libre: 0

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Retrouvez créateurs, artisans et producteurs locaux !

Place et rue du Vieux Marché Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

